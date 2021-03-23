— Все были в гневе (от поражения "Зениту"). После таких поражений никто не чувствует себя комфортно. Это были сильные эмоции. В тот момент все были расстроены и обозлены, но потом восстановились и неплохо сыграли до конца сезона, — цитирует футболиста Sport24.
43-летний Гончаренко уехал в Белоруссию после поражения ЦСКА от "Зенита" (0:4) в матче 23-го тура чемпионата России сезона 2019/2020. В следующем матче командой руководил Сергей Овчинников. Затем Гончаренко вернулся к работе, а вчера, 22 марта, стало известно, что клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Новым наставником "армейцев" стал бывший игрок команды Ивица Олич.
22-летний Бистрович арендован турецким клубом до конца сезона с правом выкупа.
"Все были в гневе". Бистрович вспомнил отъезд Гончаренко в Белоруссию
Полузащитник "Касымпаши" Кристиян Бистрович, принадлежащий ЦСКА, вспомнил эпизод с отъездом наставника Виктора Гончаренко в Белоруссию по ходу прошлого сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
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