Промес: хочу, чтобы все в этом "Спартаке" почувствовали вкус чемпионства

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес ответил на вопрос о том, что он сказал команде после возвращения в московский клуб.
Фото: РПЛ
"Я сказал, что у нас очень хорошая команда и я горд снова быть ее частью. Многих игроков я знал раньше, кого-то знал, но не был знаком лично. Я сказал команде, что мы должны верить в себя. И пока у нас есть шансы стать чемпионами, мы должны верить в это, не сдаваться и двигаться только вперед. Я знаю, что значит становиться чемпионом со "Спартаком". Я хочу, чтобы все ребята из этого состава смогли прочувствовать этот момент и понять, что это значит для клуба", - приводит слова Промеса "Спорт-экспресс".

Напомним, что голландец защищал цвета московского "Спартака" с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых Промес завоевал чемпионский титул в сезоне-2016/17, а также стал обладателем Суперкубка России в 2017-м. В сезонах-2014/15 и -15/16 Квинси был признан игроком года в "Спартаке".

В 2018 году полузащитник перешел в "Севилью", а оттуда спустя год перебрался в "Аякс". В феврале "Спартак" выкупил Промеса у амстердамского клуба за 8,5 млн евро. Игрок заключил с красно-белыми контракт, рассчитанный сроком на 3,5 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Квинси провел 4 матча, отличившись в них двумя голами и одной результативной передачей.

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Теги: Промес Спартак
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