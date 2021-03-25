Оздоев рассказал о желании попробовать себя в Европе

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев допустил, что может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Фото: ФК "Зенит"
– Желание попробовать себя за границей есть. Но все зависит от того, есть ли желание у зарубежных клубов меня пригласить.

Смотрю турецкий чемпионат и считаю очень хорошим турниром. Не сказал бы, что он слабее первенства Франции — если не считать "ПСЖ".

Посмотрим, в жизни всякое бывает. Погода хорошая, соответственно, поля... А то, представляете, часто играть на таком поле, как недавно в нашем матче в Казани? Это же не игра. Ты пытаешься что-то сделать, но невозможно. Ставишь ногу — она уходит, – сказал Оздоев для "СЭ".

Ранее хавбек выступал за "Локомотив", "Рубин" и "Терек" до того, как в 2018 году перешёл в "Зенит". В составе сине-бело-голубых Магомед принял участие в 21 матче российской Премьер-лиги этого сезона, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее соглашение Оздоева с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до лета 2022 года.

Зимой были слухи об интересе к 28-летнему футболисту со стороны команд из Турции, Бельгии и Голландии. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 6,00 млн евро.

В данный момент Оздоев восстанавливается после травмы, из-за чего пропустил матч сборных России и Мальты (3:1).

Оздоев не полетит со сборной России на Мальту

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Теги: Оздоев Зенит
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