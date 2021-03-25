Отец Адуева рассказал об интересе к сыну со стороны российских топ-клубов

Адам Адуев, отец полузащитника "Ахмата" Амира Адуева, заявил, что футболист мог перейти в "Зенит", "Спартак" или ЦСКА.
Фото: ФК "Ахмат"
– Мне звонили многие агенты из России. Говорили, что есть интерес "Зенита", "Спартака", ЦСКА, затем уже была заинтересованность "Урала" и других. Мы решили, что не будем совершать переход, посмотрим, как пойдут дела в "Монпелье", – сказал Адам Адуев в интервью для Матч ТВ.

Хавбек грозненского "Ахмата" Амир Адуев является воспитанником "Монпелье". 21-летний футболист перешел в российский клуб в начале текущего сезона и успел сыграть за новую команду семь матчей.

Амир имеет гражданства России и Франции, вызывался в молодёжные сборные обеих стран, но пока что не был заигран ни в одной основной команде.

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Теги: Адуев Ахмат Зенит Спартак ЦСКА
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