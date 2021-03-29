Мбенг, полгода назад самовольно покинувший "Ахмат", должен перейти в минское "Динамо"

Форвард "Ахмата" Аблайе Мбенг должен в ближайшее время перейти в минское "Динамо" на правах аренды до конца 2021 года.

Фото: ФК "Ахмат"
Напомним, что в последний раз 28-летний сенегалец появлялся на поле в составе грозненского клуба в июле прошлого года. В августе Мбенг самовольно покинул расположение команды, не оповестив руководство "Ахмата". После данного инцидента российский клуб подал претензию в палату по разрешению споров ФИФА с целью добиться применения к футболисту финансовых и спортивных санкций.

Напомним, что в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Мбенг принял участие в 16-и матчах в составе "Ахмата", отличившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Мбенг Ахмат Динамо Минск
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