По сведениям источника, указанные игроки тренируются по индивидуальной программе. Их участие в матче с "Ростовом" под вопросом.
Зобнин и Крал получили повреждения в матче 23-го тура РПЛ с "Уралом" (5:1). Из-за этого они пропустили сборы национальных команд России и Чехии. Мозес получил травму в матче 22-го тура с "Динамо" (2:1), после чего улетел из России на дополнительное медицинское обследование.
Отметим, что матч "Ростов" - "Спартак" пройдет 4 апреля. "Красно-белые" занимают второе место в турнирной таблице РПЛ (44 очка). "Ростов" - седьмой (37 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Зобнин, Крал и Мозес могут пропустить игру с "Ростовом"
Полузащитники "Спартака" Роман Зобнин, Алекс Крал и Виктор Мозес могут пропустить матч 24-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: "Спартак"
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