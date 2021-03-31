"Ведран обдумает свое будущее в ближайшие месяцы и примет решение. У него есть достаточно интересные варианты в РПЛ и в других странах, рамок нет", - сказал Левин.
Напомним, сегодня защитник "Локомотива" Ведран Чорлука сообщил, что в конце сезона покинет московский клуб. Чорлука за "железнодорожников" выступает с июля 2012 года. За все время он провел 234 матча в составе "Локомотива", в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.
Ведран Чорлука вместе с "Локомотивом" выигрывал чемпионский титул в 2018 году, три раза становился обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019).
Ранее появилась информация, что "Динамо" предложило защитнику "Локомотива" контракт на два года с зарплатой в 1,2 млн евро в год.
Источник: "Чемпионат"
Агент Чорлуки: у Ведрана есть интересные варианты в РПЛ
Степан Левин, агент защитника "Локомотива" Ведрана Чорлуки, рассказал, что у его клиента есть несколько вариантов продолжения карьеры.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!