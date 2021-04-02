Агент Мевли: у нас есть предложения из РПЛ, плюс два варианта зарубежных

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы защитника "Сочи" и сборной Словении Михи Мевли, поделился информацией о будущем своего клиента.

Фото: premierliga