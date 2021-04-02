"У нас есть предложения из РПЛ, плюс два варианта зарубежных. Будем общаться чуть позже. С "Сочи" продвижений не было, но мы все еще готовы рассмотреть продление контракта", - приводит слова Новикова "Спорт-экспресс".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний игрок принял участие в 23-х матчах, отличившись в них тремя забитыми мячами. Ранее Мевля выступал в чемпионате России за "Ростов" и "Зенит". Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 млн евро.
Агент Мевли: у нас есть предложения из РПЛ, плюс два варианта зарубежных
Агент Евгений Новиков, представляющий интересы защитника "Сочи" и сборной Словении Михи Мевли, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: premierliga
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!