Агент Мевли: у нас есть предложения из РПЛ, плюс два варианта зарубежных

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы защитника "Сочи" и сборной Словении Михи Мевли, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: premierliga
"У нас есть предложения из РПЛ, плюс два варианта зарубежных. Будем общаться чуть позже. С "Сочи" продвижений не было, но мы все еще готовы рассмотреть продление контракта", - приводит слова Новикова "Спорт-экспресс".

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний игрок принял участие в 23-х матчах, отличившись в них тремя забитыми мячами. Ранее Мевля выступал в чемпионате России за "Ростов" и "Зенит". Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 млн евро.

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Теги: Мевля Сочи Новиков
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