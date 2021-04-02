Николич: "Ротор" нас обыграл в Москве и у них новый тренерский штаб. Для меня это самая важная игра

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич поделился мнением о ближайшем сопернике своего клуба волгоградском "Роторе".
Фото: ФК "Ротор"
- Последние 2 дня я думаю только о "Роторе", для меня это самая важная игра. Нефутбольные люди могут сказать: "А что "Ротор"?". "Ротор" нас обыграл в Москве. У них новый тренерский штаб - нам будет непросто подготовиться. Допустим, последние матчи не играл Кверквелия, а теперь он может выйти. При Хацкевиче они обычно играли в 4 защитника - вдруг теперь будут в 5? Может, это будет даже решающая игра для нашего движения по сезону, - приводит слова Николича Sports.ru.

Московский "Локомотив" занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, в активе красно-зеленых 40 очков после 23 матчей. Столько же очков у находящихся на четвертом и пятом местах "Сочи" и ЦСКА, отставание от идущего первым "Зенита" составляет 8 очков, от "Спартака" на второй позиции - 4 очка. В 24 туре РПЛ "Локомотив" играет на выезде с волгоградским "Ротором", который с 18 очками находится на 13 строчке таблицы, опережает зону прямого вылета на 4 очка и после поражения в последнем матче от "Ростова" (0:4) сменил главного тренера.

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Теги: Локомотив Ротор Николич
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