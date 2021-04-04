Орлов: что Гончаренко может дать "Краснодару"?

Журналист Геннадий Орлов высказался об отставке Мурада Мусаева с поста главного тренера "Краснодара" и о возможном приходе в клуб Виктора Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
"Результаты команды сейчас никого не устраивают. У Мусаева не сложилось. Почему? Судя по всему, игроки уже не доверяли тренеру, которому не хватало авторитета. Это проблема. Футболисты, наверное, не понимали и не видели у Мусаева тренерской философии, идеи. Есть же такое выражение: "Мы играли за тренера!". Вот это не тот случай

Гончаренко в "Краснодаре"? Знаете, я довольно сдержанно к нему отношусь. Почему у него перестали расти Чалов, Ахметов, Обляков? Ну вот почему? Может быть, белорус пока не способен выводить игроков на новый уровень? Что он может дать "Краснодару"? Нет ответа. Хватит ли ему авторитета для работы с легионерами?" - сказал Орлов.

Напомним, что после разгромного поражения "Краснодара" от "Ахмата" со счетом 5:0 в 24-м туре Российской Премьер-Лиги у главного тренера "быков" Мурада Мусаева состоялся разговор с руководством клуба, по итогам которого специалист принял решение уйти с занимаемой должности. Ранее генеральный директор краснодарского клуба Владимир Хашиг заявил, что Мусаев продолжит работать с командой, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры. Позже руководство "быков" удовлетворило прошение специалиста об отставке.

Главным кандидатом на смену Мусаеву является Виктор Гончаренко, который недавно ушел из ЦСКА. Белорусский специалист тренировал "армейцев" с 2016 года. За это время красно-синие дважды становились серебряными призерами чемпионата России, а в 2018 году одержали победу в матче за Суперкубок России. Гончаренко в ЦСКА сменил Ивица Олич, который до этого работал ассистентом главного тренера сборной Хорватии Златко Далича.

"Краснодар", имея в своем активе 34 очка, располагается на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России. 11 апреля "быки" на выезде встретятся с тульским "Арсеналом". После зимней паузы "быки" выбыли из двух турниров. "Краснодар" в 1/16 финала Лиги Европы уступил загребскому "Динамо" по сумме двух матчей, а в 1/8 финала Кубка России краснодарский клуб уступил "Сочи".

Источник: "СЭ"

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Теги: Орлов Краснодар Мусаев Гончаренко
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