Орлов: что Гончаренко может дать "Краснодару"?

Журналист Геннадий Орлов высказался об отставке Мурада Мусаева с поста главного тренера "Краснодара" и о возможном приходе в клуб Виктора Гончаренко.

Фото: ПФК ЦСКА