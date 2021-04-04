"В игре бывает всякое: автогол, пенальти. Нельзя по маленьким фактам судить об игре футболиста. Посмотрите, как он сегодня выступал: он играл против Альмквиста, одного из самых быстрых футболистов РПЛ, страховал глубину, выиграл много единоборств, отлично начинал атаки. Павел провел блестящий матч. Я буду защищать и его, и Кутепова, и Джикию, и Жиго. Это все мои футболисты", - приводит слова Тедеско Sport24.
Напомним, что 20-летний Маслов на 27-й минуте встречи с "Ростовом" при счете 1:0 в пользу "Спартака" срезал мяч в собственные ворота, пытаясь перехватить передачу на форварда желто-синих Понтуса Алмквиста. Отметим, что в матче 22-го тура чемпионата России против московского "Динамо" (2:1) Павел также отметился автоголом.
Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету Маслова 22 матча, в которых он не отличился результативными действиями.
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Маслов забил в свои ворота во втором гостевом матче "Спартака" подряд
Тедеско: Маслов провел блестящий матч. Я буду защищать его
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после победного матча с "Ростовом" (3:2) в 24-м туре РПЛ поддержал защитника Павла Маслова, забившего гол в свои ворота во второй раз в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
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