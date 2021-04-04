Боярский отметил, что "Спартак" показывает хорошую игру. Вместе с тем, по его словам, "Зенит" - более сильная команда.
"Это первая победа "Спартака" в Ростове за восемь лет. Можно поздравить "красно-белых" с победой, но пускай они приедут к нам в гости, получат по полной. Тем не менее они молодцы, спору нет, хорошо играют. У них крепкая команда, демонстрируют хороший уровень. Это достойный соперник, однако "Зенит" им не по зубам. А за Лигу чемпионов "Спартак" легко может побороться", - сказал Боярский.
Отметим, что "Спартак" пребывает на втором месте в таблице чемпионата России, набрав 47 очков. От лидирующего "Зенита" москвичей отделяет один балл. При этом у петербуржцев есть матч в запасе.
Источник: Спорт-Экспресс
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Боярский: поздравляю "Спартак" с победой над "Ростовом". Но пускай они приедут к нам в гости - получат по полной
Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о победе "Спартака" над "Ростовом" в матче 24-го тура РПЛ (3:2).
Фото: РИА Новости
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