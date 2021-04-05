– Скрывать не буду, желание поработать в РПЛ у меня есть. Если будет длительный контракт, то почему бы нет. Все-таки ситуация у "Уфы" сложная, да и календарь я успел посмотреть – впереди "Зенит", ЦСКА, "Спартак", "Сочи". "Ахмат" – тоже не подарок. Но нет ничего невозможного, – приводит слова Стукалова журналист Константин Алексеев.
Накануне с поста главного тренера "Уфы" ушел Рашид Рахимов. Это произошло после поражения в матче 24-го тура российской Премьер-лиги с "Динамо" (0:4). Одним из кандидатов на пост наставника команды является Стукалов, тренирующий клуб Футбольной национальной лиги "Весел".
Ближайший матч "Уфа" сыграет в Кубке России с "Ахматом". На эту встречу команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера выведет Николай Сафрониди.
Источник: "Уфа" намерена назначить на пост главного тренера Стукалова из "Велеса"
Стукалов: скрывать не буду, желание поработать в РПЛ у меня есть. Если будет длительный контракт, почему бы нет
Главный тренер "Велеса" Алексей Стукалов прокомментировал слухи об интересе со стороны "Уфы".
Фото: ФК "Велес"
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