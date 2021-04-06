Как сообщает источник, "Краснодар" сохранит экс-главного тренера команды Мурада Мусаева в структуре клуба, если он не получит предложений от других команд.
Напомним, Мусаев всю свою тренерскую карьеру провел в краснодарской команде. В 2018 году он стал старшим тренером "Краснодара", а через два года стал главным тренером "быков" после получения необходимой лицензии.
Мурад Мусаев покинул пост наставника "Краснодара" после крупного поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги с "Ахматом" (0:5). Сегодня было объявлено, что его место занял Виктор Гончаренко, который в конце марта ушел с должности главного тренера ЦСКА.
"Краснодар" в таблице РПЛ занимает 10-е место, имея в активе 34 очка. В 25-м туре чемпионата России "быки" проведут гостевой матч против "Арсенала". Игра пройдет 11 апреля и начнется в 14:00 мск.
Источник: Sport24
СМИ: "Краснодар" намерен сохранить Мусаева в структуре клуба, если он не получит предложений от других команд
Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев может остаться работать в структуре команды.
Фото: ФК "Краснодар"
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