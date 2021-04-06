– Меня к себе в "Краснодар" Гончаренко не звал и не позовёт — это исключено. У него есть свой штаб, с кем он работал в Беларуси и последние годы в России, – сказал Онопко в интервью для "Чемпионата".
Гончаренко был назначен главным тренером "Краснодара" после увольнения с этой должности Мурада Мусаева. Белорусский специалист, ранее возглавлявший ЦСКА, подписал контракт с "быками" до лета 2023 года.
На данный момент черно-зеленые занимают 10-ю строчку турнирной таблицы российской Премьер-лиги, имея в активе 34 очка. Следующую игру "Краснодар" проведет 11 апреля с тульским "Арсеналом". Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Онопко: меня к себе в "Краснодар" Гончаренко не звал и не позовет
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал слухи о возможном назначении в тренерский штаб Виктора Гончаренко в "Краснодаре".
Фото: ФК ЦСКА
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