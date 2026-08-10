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"Мы нормально начали сезон, ничего страшного не случилось". Миранчук - о старте "Динамо"

Полузащитник Антон Миранчук не согласен, что московское "Динамо" слабо начало новый сезон.
Фото: ФК "Динамо"
"Я считаю, что мы нормально начали сезон, ничего страшного не случилось, так как все команды рано или поздно теряют очки.

Еще только начало, все набирают форму, и я уверен, что мы будем только прибавлять", - сказал Миранчук.

Вчераю. 9 августа, московское "Динамо" одержало первую победу в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, обыграв на своем поле "Динамо" из Махачкалы. Игра проходила на стадионе "ВТБ Арена" и завершилась со счетом 3:1.

Ранее в чемпионате бело-голубые сыграли дома вничью с самарскими "Крыльями Советов" (0:0) и проиграли на выезде калининградской "Балтике" (1:2).

Источник: ТАСС

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