"Мы нормально начали сезон, ничего страшного не случилось". Миранчук - о старте "Динамо"

"Я считаю, что мы нормально начали сезон, ничего страшного не случилось, так как все команды рано или поздно теряют очки.
Еще только начало, все набирают форму, и я уверен, что мы будем только прибавлять", - сказал Миранчук.
Вчераю. 9 августа, московское "Динамо" одержало первую победу в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, обыграв на своем поле "Динамо" из Махачкалы. Игра проходила на стадионе "ВТБ Арена" и завершилась со счетом 3:1.
Ранее в чемпионате бело-голубые сыграли дома вничью с самарскими "Крыльями Советов" (0:0) и проиграли на выезде калининградской "Балтике" (1:2).
Источник: ТАСС