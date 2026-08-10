Вчера, 9 августа, нападающий "Зенита" Максим Глушенков отличился забитым мячом в ворота "Родины" в матче 3-го тура РПЛ (1:2). Этот гол стал для десятого номера сине-бело-голубых 50-м в чемпионатах России. Из них 26 он забил в составе петербургской команды.
"Поздравляем и желаем еще множества важных голов в составе "Зенита"! - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
27-летний Глушенков защищает цвета петербургского клуба с лета 2024 года.
"Зенит" поздравил Глушенкова с юбилейным голом в РПЛ
Нападающему покорилась юбилейная отметка в чемпионатах России.
Фото: ФК "Зенит"