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"Зенит" поздравил Глушенкова с юбилейным голом в РПЛ

Нападающему покорилась юбилейная отметка в чемпионатах России.
Фото: ФК "Зенит"
Вчера, 9 августа, нападающий "Зенита" Максим Глушенков отличился забитым мячом в ворота "Родины" в матче 3-го тура РПЛ (1:2). Этот гол стал для десятого номера сине-бело-голубых 50-м в чемпионатах России. Из них 26 он забил в составе петербургской команды.

"Поздравляем и желаем еще множества важных голов в составе "Зенита"! - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

27-летний Глушенков защищает цвета петербургского клуба с лета 2024 года.

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