Полузащитник "Рубина" оценил итог матча с "Оренбургом"

Хавбек "Рубина" Угочукву Иву подвел итоги матча чемпионата России против "Оренбурга" в 3-м туре (1:1).

Фото: ФК "Оренбург"

После прошлой игры в раздевалке никто не был доволен. После матча против "Оренбурга" атмосфера стала получше, но мы все равно хотим побеждать", - сказал Иву.