Полузащитник "Рубина" оценил итог матча с "Оренбургом"

После прошлой игры в раздевалке никто не был доволен. После матча против "Оренбурга" атмосфера стала получше, но мы все равно хотим побеждать", - сказал Иву.
Вчера, 9 августа, в Казани состоялся матч третьего тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Рубин" принимал на своем поле "Оренбург". Игра проходила на стадионе "Ак Барс Арена" и завершилась вничью со счетом 1:1. Защитник Эмил Ценов вывел гостей вперед на 48-й минуте, на 60-й минуте хозяева отыгрались благодаря автоголу игрока обороны оренбуржцев Алексея Татаева.
Таким образом казанская команда набрала 4 очка и располагается на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата.
Источник: "Матч ТВ"