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Полузащитник "Рубина" оценил итог матча с "Оренбургом"

Хавбек "Рубина" Угочукву Иву подвел итоги матча чемпионата России против "Оренбурга" в 3-м туре (1:1).
Фото: ФК "Оренбург"
"Мы знали, что игра будет тяжелой. Но я думаю, мы неплохо сыграли. Учитывая результат последней игры, когда мы разгромно уступили в Кубке "Родине", эта ничья скорее в плюс.

После прошлой игры в раздевалке никто не был доволен. После матча против "Оренбурга" атмосфера стала получше, но мы все равно хотим побеждать", - сказал Иву.

Вчера, 9 августа, в Казани состоялся матч третьего тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Рубин" принимал на своем поле "Оренбург". Игра проходила на стадионе "Ак Барс Арена" и завершилась вничью со счетом 1:1. Защитник Эмил Ценов вывел гостей вперед на 48-й минуте, на 60-й минуте хозяева отыгрались благодаря автоголу игрока обороны оренбуржцев Алексея Татаева.

Таким образом казанская команда набрала 4 очка и располагается на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата.

Источник: "Матч ТВ"

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