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Махачкалинское "Динамо" договорилось о трансфере полузащитника - источник

Дагестанский клуб близок к приобретению новичка.
Фото: Getty Images
По данным источника, махачкалинское "Динамо" договорилось с египетским "ЗЕД" о трансфере полузащитника сборной Мавритании Мааты Магассы.

Сообщается, что сумма сделки составит 800 тысяч евро, а также предусматривает бонусы за достижения футболиста — до 100 тысяч евро за каждый год контракта.

С игроком также согласован трехлетний контракт и он, получив рабочую визу, отправился в Россию для прохождения медобследования.

В составе египетской команды 22-летний Магасса сыграл в 85 матчах, в которых отметился 4 голами и 5 результативными передачами.

Источник: Sport24

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