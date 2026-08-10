По данным источника, махачкалинское "Динамо" договорилось с египетским "ЗЕД" о трансфере полузащитника сборной Мавритании Мааты Магассы.
Сообщается, что сумма сделки составит 800 тысяч евро, а также предусматривает бонусы за достижения футболиста — до 100 тысяч евро за каждый год контракта.
С игроком также согласован трехлетний контракт и он, получив рабочую визу, отправился в Россию для прохождения медобследования.
В составе египетской команды 22-летний Магасса сыграл в 85 матчах, в которых отметился 4 голами и 5 результативными передачами.
Источник: Sport24
Махачкалинское "Динамо" договорилось о трансфере полузащитника - источник
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Фото: Getty Images