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"Не к нему претензии". В "Динамо" высказались о результативности Тюкавина

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос о результативности нападающего Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"В матче с махачкалинским "Динамо" было мало моментов, когда мяч до него доходил. В целом, наверное, не к нему претензии.

Если его будут больше снабжать передачами, будут голы? Да. Костя все равно отметился голевым действием, он отдал голевую передачу на Скопинцева", - сказал Пивоваров.

В нынешнем сезоне 24-летний центрфорвард московского "Динамо" Константин Тюкавин принял участие в трех матчах в Российской Премьер-Лиге и одной игре Кубка страны, в которых пока не отметился забитыми голами, проведя на поле 298 минут.

В прошлом сезоне на счету нападающего бело-голубых 13+6 по системе гол плюс пас в 31 встрече.

Источник: "Матч ТВ"

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