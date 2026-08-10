Агент Селюк: Даку развалит "Спартак", он им не помощник

Фото: ФК "Спартак"

"Я не разделяю всеобщего восторга, который есть вокруг Даку и его прихода в "Спартак". Так как я немного знаю о Даку больше, чем другие. Мне кажется, "Спартак" допустил ошибку, подписав албанца. Даку — индивидуалист, он не привык играть на команду. И я не уверен, что Карседо сможет заставить его играть иначе", — сказал Селюк.

"У меня есть ощущение, что Даку развалит "Спартак" изнутри, у него не самый приятный характер. Он им точно не помощник", — добавил он.