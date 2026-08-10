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Агент Селюк: Даку развалит "Спартак", он им не помощник

Футбольный агент Дмитрий Селюк в беседе с Rusfootball.info высказался о трансфере Даку в московский «Спартак».
Фото: ФК "Спартак"
Дмитрий Селюк скептически оценил переход Мирлинда Даку в "Спартак".

"Я не разделяю всеобщего восторга, который есть вокруг Даку и его прихода в "Спартак". Так как я немного знаю о Даку больше, чем другие. Мне кажется, "Спартак" допустил ошибку, подписав албанца. Даку — индивидуалист, он не привык играть на команду. И я не уверен, что Карседо сможет заставить его играть иначе", — сказал Селюк.

Агент также выразил сомнения в характере новичка красно-белых и допустил, что его появление может негативно сказаться на атмосфере внутри коллектива.

"У меня есть ощущение, что Даку развалит "Спартак" изнутри, у него не самый приятный характер. Он им точно не помощник", — добавил он.

Даку перешел в "Спартак" из "Рубина" за 11 млн евро. Албанский форвард заключил с московским клубом контракт сроком на три года.

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