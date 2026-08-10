"Позвонил и поздравил руководство клуба". Президент РПЛ - после победы "Родины" над "Зенитом"

"Конечно же, это одна из главных сенсаций, возможно, всего чемпионата. Мне в первую очередь хочется поздравить "Родину", потому что это историческое событие — первая победа в РПЛ молодого клуба.
Начало сезона у них получилось очень тяжелое, и многие их уже похоронили, но они обыграли чемпиона! Я уже позвонил и поздравил руководство клуба", - сказал Алаев.
В воскресенье, 9 августа, состоялся матч между московской "Родиной" и петербургским "Зенитом" в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. Команда Хуана Диаса уступала по ходу игры, но сумела вырвать победу благодаря голам на 59-й и 65-й минутах. Эта победа стала первой в чемпионате для дебютанта РПЛ.
Напомним, в первых двух турах столичная "Родина" потерпела разгромное поражение на выезде от "Спартака" (0:3) и уступила на своем поле "Ростову" (2:4).
Источник: "РИА Новости"