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"Тренер пробует что-то новое. Это нормально". Орлов - о Семаке

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о решении главного тренера "Зенита" Сергея Семака начать матч против "Родины" с двумя центрфорвардами.
Фото: ФК "Зенит"
"Семак ищет оптимальные варианты в атаке. Выпустил одновременно Фелипе Аугусто и Соболева. Что ж, главный тренер пробует что-то новое. Это нормально", - цитирует Орлова "СЭ".

Матч третьего тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Родиной" состоялся вчера, 9 августа, в Санкт-Петербурге. Игра проходила на "Газпром Арене" и завершилась поражением действующего чемпиона страны со счетом 1:2.

Напомним, в стартовом составе сине-бело-голубых впервые в этом чемпионате одновременно вышли два центральных нападающих: Александр Соболев и Фелипе Аугусто.

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