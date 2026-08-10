"Тренер пробует что-то новое. Это нормально". Орлов - о Семаке

"Семак ищет оптимальные варианты в атаке. Выпустил одновременно Фелипе Аугусто и Соболева. Что ж, главный тренер пробует что-то новое. Это нормально", - цитирует Орлова "СЭ".
Матч третьего тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Родиной" состоялся вчера, 9 августа, в Санкт-Петербурге. Игра проходила на "Газпром Арене" и завершилась поражением действующего чемпиона страны со счетом 1:2.
Напомним, в стартовом составе сине-бело-голубых впервые в этом чемпионате одновременно вышли два центральных нападающих: Александр Соболев и Фелипе Аугусто.