– Эмиль Бохинен мне пока не очень нравится. Кажется, что он какой-то интеллигент и, возможно, хлюпик. Он парень-то умный, голова есть, но агрессии на поле пока не видно. Зато в нападении у армейцев все отлично, – сказал Пономарев в интервью "Известиям".
Бохинен перешел в ЦСКА зимой 2021 года из норвежского "Стабека" за компенсацию в размере 1,5 млн евро. 22-летний полузащитник провел за "армейцев" лишь две игры в чемпионате России, в которых голевыми действиями не отличился.
По итогам 24 туров подопечные Ивицы Олича занимают четвертое место, набрав 43 очка в 24 матчах сезона. Следующую игру красно-синие проведут в Кубке России с тульским "Арсеналом". Встреча состоится 8 апреля в 19:30 по московскому времени.
Пономарев: Бохинен мне пока не очень нравится. Кажется, что он какой-то интеллигент и, возможно, хлюпик
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от игры новичка команды Эмиля Бохинена.
Фото: ПФК ЦСКА
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