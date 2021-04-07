Василий Березуцкий не покинет тренерский штаб ЦСКА до конца нынешнего сезона, сообщают СМИ.
По данным источника, Березуцкий продолжит работу в ЦСКА как минимум до завершения чемпионата России-2020/2021. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе Василия в "Краснодар", главным тренером которого вчера стал Виктор Гончаренко, покинувший ЦСКА 22 марта.
Сегодня стало известно, что белорусские тренеры Александр Ермакович и Руслан Зубик расторгли контракты с красно-синими по обоюдному согласию.
Источник: Sport24
СМИ: Березуцкий не уйдет из ЦСКА до конца сезона
Василий Березуцкий останется в тренерском штабе ЦСКА как минимум до окончания текущего сезона.
Фото: Reuters
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