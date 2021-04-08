Соответствующее решение приняли на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
За скандирования фанатов "Спартак" оштрафовали на 100 тысяч рублей. Еще 260 тысяч московский клуб заплатит за использование болельщиками пиротехники. Также "Спартак" выплатит 25 тысяч рублей штрафа из-за поведения фанатов, наступавших на ограждение трибун.
Кроме того, КДК решил оштрафовать "Ростов" на 70 тысяч рублей за скандирование болельщиков.
Напомним, что "Спартак" обыграл "Ростов" со счетом 3:2 в матче 24-го тура РПЛ. Москвичи занимают второе место в таблице чемпионата (47 очков). "Ростов" - восьмой (37 очков).
Источник: Sport24
"Спартак" оштрафовали на 385 тысяч рублей по итогам матча с "Ростовом"
"Спартак" оштрафован на 385 тысяч рублей по итогам недавнего матча РПЛ с "Ростовом" (3:2).
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!