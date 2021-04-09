Гендиректор "Ахмата" - о жеребьевке Кубка России: настраиваемся на тяжелую игру за выход в финал

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка России.
Фото: ФК "Ахмат"
"В кубковых играх слабых не бывает. А вот преимущество за счет своих болельщиков, которые будут гнать вперед, у нас будет, согласен. Все остальные разговоры про шансы команд бессмысленны - кубковые матчи всегда непредсказуемы. Глупо отрицать, что из всех теоретически возможных вариантов, этот лучший, но, повторюсь, слабых соперников в полуфинале быть не может. "Крылья Советов" это доказали, выбив "Динамо" в предыдущем раунде. Настраиваемся на тяжелую игру за выход в финал.

Конечно, мы хотим выиграть Кубок, а кто не хочет завоевать трофей? В первую очередь трофей, но еще было бы очень неплохо «привезти» еврокубки в Грозный", - сказал Айдамиров.

"Ахмат" в полуфинале Кубка России сыграет с "Крыльями Советов", матч пройдет 21-22 апреля в Грозном. Эти команды встречались в финале Кубка в 2004 году. Грозненский клуб победил "Крылья" со счетом 1:0.

"Ахмат" на стадии 1/4 финала Кубка России дома победил "Уфу" (1:0). Единственный гол в матче "Ахмат" забил в первой половине второго тайма: Евгений Харин был первым на добивании и отправил мяч в угол ворот Александра Беленова. В 1/8 финала команда Талалаева обыграла "Ростов" со счетом 1:0. На групповом этапе Кубка "Ахмат" разгромил команду "Знамя" (3:0) и по пенальти обыграл ярославский "Шинник" (1:1, 4:3 пен.).

В турнирной таблице чемпионата России грозненский клуб занимает 11-е место, набрав в 24-х матчах 32 очка. 10 апреля "Ахмат" проведет гостевой матч против "Уфы". Стартовый свисток будет дан в 16:30 мск.

Источник: Sport24

Гендиректор "Крыльев Советов": мы грезим победой в Кубке России. Такие шансы выпадают не так часто

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ахмат Кубок России Айдамиров
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Карпин: неправда, что Еременко было тяжело выполнять требуемый функционал
Полузащитник "Ромы" Мхитарян восстановился после травмы
"Феноменальный защитник!" Экс-игрок "Днепра" Матеус - о Ракицком
Игнашевич ответил на вопрос о том, стояла ли перед "Торпедо" задача выйти в РПЛ
Клуб Хави "Аль-Садд" закончил чемпионат Катара без поражений 1
Карпин оценил козыри весеннего "Рубина"
Латыпов: Дзюба пробовал себя в роли биатлониста. Сказал, что это очень тяжело 1
"Монако" сыграет с "Лионом" в 1/4 финала Кубка Франции
Женская сборная России победила Португалию в первом стыковом матче квалификации Евро-2022
Зидан: Ла Лига - очень конкурентный и отличный турнир, каждая команда способна его выиграть 1
Российский вратарь "Фамаликана" Злобин: пытаюсь донести до португальцев, что Москва - это не вся Россия 4
Экс-полузащитник "Ромы" Де Росси госпитализирован с коронавирусом
Гендиректор "Ахмата" - о жеребьевке Кубка России: настраиваемся на тяжелую игру за выход в финал 2
Сигурдссон: ЦСКА нужно постараться отомстить "Локомотиву" за недавнее поражение в чемпионате
Игнашевич рассказал о футбольных качествах нападающего "Крыльев Советов" Сергеева
Алексей Стукалов провел первую тренировку в "Уфе" (фото)
Бабаев: наши пожелания и ожидания от жеребьевки - это наши проблемы 1
Гендиректор "Крыльев Советов": мы грезим победой в Кубке России. Такие шансы выпадают не так часто 1
ЦСКА против "Локомотива", Мусаев об уходе из "Краснодара", в "Уфе" новый тренер. Главное за 9 апреля
Дзагоев: ЦСКА невольно дал "Локомотиву" толчок вперед, теперь надеемся их притормозить
"Не вижу фаворита в Кубке России". Семин - о результатах жеребьевки
Восемь городов подтвердили вместимость стадионов на матчах ЕВРО-2020
Источник: на матч "Локомотив" - "Спартак", вероятно, прилетит бывший тренер "РБ Лейпциг"
Карпин: арбитра ВАР в Химках отстранили на две встречи - и что? Гол Соу задним числом никто не запишет 3
СМИ: Кокорин с высокой долей вероятности пропустит два ближайших матча из-за травмы бедра 12
"ЦСКА выпал самый сложный вариант из всех возможных!" Олич - о жеребьевке Кубка России 1
Источник: Мусаев может возглавить "Краснодар-2", у него есть и другие предложения
Карпов стал самым молодым забившим за ЦСКА защитником с 1936 года 1
Стали известны пары 1/2 финала Кубка России 16
Сарри отклонил предложение стать тренером Кокорина в "Фиорентине" 12
Все новости
-