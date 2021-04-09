Гендиректор "Ахмата" - о жеребьевке Кубка России: настраиваемся на тяжелую игру за выход в финал

"В кубковых играх слабых не бывает. А вот преимущество за счет своих болельщиков, которые будут гнать вперед, у нас будет, согласен. Все остальные разговоры про шансы команд бессмысленны - кубковые матчи всегда непредсказуемы. Глупо отрицать, что из всех теоретически возможных вариантов, этот лучший, но, повторюсь, слабых соперников в полуфинале быть не может. "Крылья Советов" это доказали, выбив "Динамо" в предыдущем раунде. Настраиваемся на тяжелую игру за выход в финал.
Конечно, мы хотим выиграть Кубок, а кто не хочет завоевать трофей? В первую очередь трофей, но еще было бы очень неплохо «привезти» еврокубки в Грозный", - сказал Айдамиров.
"Ахмат" в полуфинале Кубка России сыграет с "Крыльями Советов", матч пройдет 21-22 апреля в Грозном. Эти команды встречались в финале Кубка в 2004 году. Грозненский клуб победил "Крылья" со счетом 1:0.
"Ахмат" на стадии 1/4 финала Кубка России дома победил "Уфу" (1:0). Единственный гол в матче "Ахмат" забил в первой половине второго тайма: Евгений Харин был первым на добивании и отправил мяч в угол ворот Александра Беленова. В 1/8 финала команда Талалаева обыграла "Ростов" со счетом 1:0. На групповом этапе Кубка "Ахмат" разгромил команду "Знамя" (3:0) и по пенальти обыграл ярославский "Шинник" (1:1, 4:3 пен.).
В турнирной таблице чемпионата России грозненский клуб занимает 11-е место, набрав в 24-х матчах 32 очка. 10 апреля "Ахмат" проведет гостевой матч против "Уфы". Стартовый свисток будет дан в 16:30 мск.
Источник: Sport24
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Фото: ФК "Ахмат"
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