— Причины "Спартак" ищет не в самом себе, а на стороне — то истерика у них, то заговоры. Играйте, обыгрывайте, участвуйте в этой гонке! Кто не дает? Решайте все на поле. А так не очень красиво все это выглядит, — цитирует Кирьякова "Спорт день за днем".
Вчера, 11 апреля, "Спартак" в гостях проиграл "Локомотиву" (0:2) и отпустил лидирующий "Зенит" на семь очков за пять туров до финиша чемпионата.
В следующем туре "Спартак" сыграет с "Уфой" дома. "Зенит" в гостях встретится с "Краснодаром".
Кирьяков: причины "Спартак" ищет не в самом себе, а на стороне — то истерика у них, то заговоры
Российский специалист Сергей Кирьяков высказался о московском "Спартаке".
Фото: РИА Новости/Андрей Варенков
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