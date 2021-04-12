Погребняк - о возможном вызове в сборную России: всему свое время

Форвард "Урала" Павел Погребняк поделился мнением о своем выступлении в последних матчах Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Урал"
"Нахожусь в хорошей форме. Тренер говорит, что Погребняк держит нужный темп, что приносит пользу команде, что восторгается формой. Разве не это мотивация для игрока? Моя работа стала переходить в небольшую результативность, что не может не радовать.

К тому же посмотрите, какие голевые передачи раздаёт Игорь Калинин. Он отлично подал и с "Арсеналом", и с "Динамо". В таких партнёрах тоже кроется успех результативности нападающего. Сборная? Давайте будем реалистами. Всему своё время", - приводит слова Погребняка "Чемпионат".

Напомним, что 37-летний нападающий отличился забитым мячом в игре 24-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (2:0), а уже в следующем матче против московского "Динамо" он оформил дубль. До этого Погребняк забивал 7 ноября 2020 года - во встрече 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2).

Павел защищал цвета национальной команды с 2006 по 2012 год. На его счету 8 голов в 33-х матчах за сборную России.

Погребняк признан лучшим игроком матча "Динамо" — "Урал"

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Теги: Погребняк Сборная России Урал
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