— Нельзя говорить, что это предательство клуба. Вася наберется опыта в "Краснодаре", это будет для него полезно. А ЦСКА в любом случае останется для него родным клубом. Рано или поздно он все равно вернется обратно. Вполне возможно, что уже главным тренером клуба, — цитирует Чепчугова Sport24.
35-летний Чепчугов играл с Березуцким в ЦСКА с 2010 по 2017 год. Березуцкий войдет в тренерский штаб бывшего тренера "армейцев" Виктора Гончаренко в "Краснодаре". Новым наставником ЦСКА в конце марта стал хорватский специалист Ивица Олич.
После 25 туров ЦСКА с 46 очками идет на четвертой строчке турнирной таблицы. "Краснодар" с 34 очками занимает 10 строчку чемпионата России.
Чепчугов: рано или поздно Березуцкий все равно вернется в ЦСКА. Вполне возможно, что уже главным тренером клуба
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал уход Василия Березуцкого из тренерского штаба московской команды.
Фото: ПФК ЦСКА
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