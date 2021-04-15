- Мне нравится Денис Макаров из "Рубина", техникой он привлекает внимание к своей игре - впрочем, как и Хвича Кварацхелия. Также хотел бы отметить хорошую игру Даниила Лесового из "Динамо", который был в системе "Зенита". В нашем чемпионате достаточно хороших футболистов, разочарований особо нет, - передают слова Малафеева "Известия".
23-летний атакующий полузащитник "Рубина" Денис Макаров в текущем сезоне принял участие в 26 матчах своего клуба во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу. 20-летний атакующий полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия в 22 матчах за казанцев в РПЛ забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. 23-летний атакующий полузащитник "Динамо" Даниил Лесовой в 27 встречах за бело-голубых во всех турнирах забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.
Малафеев рассказал, какие игроки привлекли его внимание в текущем сезоне РПЛ
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев высказал мнение о футболистах, которых он хотел бы отметить в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
Фото: Джалиль Губайдуллин / «Рубин»
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