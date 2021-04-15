– Думаю, что следующая наша игру с "Краснодаром" пройдет в такой же напряженной борьбе, как предыдущие. У "краснодара" немного шансов сыграть в еврокубках, но это та команда, которая в каждом матче играет на победу. Уверен, в субботу нам точно будет непросто, – сказал Семак в интервью для пресс-службы "Зенита".
Сине-бело-голубые сыграют с "Краснодаром" 17 апреля в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по Москве.
Матч первого круга между командами завершился домашней победой "Зенита" со счетом 3:1. Голами в составе петербургского клуба отметились полузащитник Далер Кузяев и нападающие Артем Дзюба и Алексей Сутормин. Единственный гол "быков" с пенальти забил форвард Маркус Берг.
Перед началом 26 тура "Краснодар" занимает 10-е место в чемпионате России, имея в своем активе 34 очка. "Зенит" лидирует в турнирной таблице, набрав 54 очка в 25 матчах сезона.
Семак – о матче с "Краснодаром": уверен, в субботу нам точно будет непросто
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
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