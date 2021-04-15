– Я прекрасно знаю Виктора Михайловича, мы состоим в хороших приятельских отношениях. Всегда слежу за его успехами, мы иногда созваниваемся. Я считаю, что он один из лучших тренеров в нашем футболе, – рассказал Семак в интервью для пресс-службы "Зенита".
Сине-бело-голубые сыграют с "Краснодаром" 17 апреля в матче 26-го тура российской Премьер-лиги. Встреча состоится на домашнем стадионе "быков" и начнется в 19:00 по московскому времени.
Виктор Гончаренко возглавил "Краснодар" 6 апреля, сменив на этом посту Мурада Мусаева. Первая игра черно-зеленых с новым тренером завершилась поражением от тульского "Арсенала" со счетом 1:0.
Подопечные Гончаренко занимают 10 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка в 25 матчах сезона. "Зенит" расположился на первой строчке, имея отрыв от второго места в размере семи очков.
Семак: я всегда слежу за успехами Гончаренко
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о своих отношениях с наставником "Краснодара" Виктором Гончаренко.
Фото: "Бизнес Online"
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