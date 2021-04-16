Агент Жемалетдинова рассказал о сорванной встрече по контракту с руководством "Локомотива"

Вадим Шпинев, агент полузащитников "Локомотива" Рифата Жемалетдинова и Максима Мухина рассказал о ходе переговоров о новых контрактах игроков с "железнодорожниками".
Фото: ФК "Локомотив"
"Тимур Гурцкая сказал, что переговоры по новым контрактам Мухина и Жемалетдинова не ведутся? Надо пояснить ситуацию. В начале недели мне поступил звонок от господина Леонченко с желанием встретиться и обсудить ситуацию по ребятам. Предварительно она была назначена на четверг, а в среду должно было быть оговорено время. В течение всей среды я не получил ни грамма информации, а ближе к 9 вечера мне пришло сухое сообщение от Леонченко: "Добрый вечер. Извиняюсь, завтра не смогу".

Речи о переносе её на другое время тоже не было. Что происходит? Этот вопрос лучше адресовать нынешнему гендиректору клуба. Так как до конца чемпионата остался месяц, данная ситуация вынуждает меня активнее проводить консультации с другими клубами", - сказал Шпинев.

В текущем сезоне полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов провел в составе команды 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Всего за "железнодорожников" он сыграл в 80 матчах, в которых забил 8 мячей и отдал 14 голевых передач. В марте он дебютировал в составе сборной России. Это произошло в матче отбора ЧМ-2022 против команды Мальты (3:1). Всего за национальную команду у него 3 матча. Контракт игрока заканчивается в июне 2021 года.

Хавбек "Локомотива" Максим Мухин за главную команду провел 11 матчей во всех турнирах в сезоне 2020/2021, результативными действиями не отметился. В активе 19-летнего футболиста есть один матч за сборную России. Он провел 4 минуты в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со "Словенией" (2:1). Соглашение Мухина с "Локомотивом" рассчитано до 30 июня 2022 года.

"Локомотив" располагается на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Николича 46 очков. В последнем туре российского чемпионата "железнодорожники" победили "Спартак" (2:0). Завтра, 17 апреля, "Локомотив" проведет домашний матч с "Ростовом". Начало матча - в 16:30 мск.

Источник: Чемпионат

Источник: "Локомотив" не может договориться о новых контрактах с Жемалетдиновым и Мухиным

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Теги: Локомотив Жемалетдинов Мухин
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