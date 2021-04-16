"К ночи ждем Моуринью". "Спартак" отреагировал на слухи об интересе клуба к португальцам Фонсеке и Витории

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов отреагировал на информацию СМИ об интересе клуба к португальским тренерам Паулу Фонсеке и Рую Витории.
Фото: ФК "Тоттенхэм"
"К ночи жду Жозе (Моуриньо. - прим. Rusfootball.info). Сегодня португальский день", - заявил Фетисов.

Ранее в итальянских СМИ сообщили, что главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, ранее тренировавший донецкий "Шахтер", рассматривается "Спартаком" в качестве кандидатуры на замену нынешнему наставнику красно-белых Доменико Тедеско, который планирует покинуть клуб по окончании сезона.

Позже появилась информация, что бывший наставник "Бенфики" Руй Витория ведет переговоры с московским "Спартаком". 51-летний специалист может стать главным тренером "красно-белых" уже со следующего сезона.

"Спартак" занимает 2-е место в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 25-ти матчах 47 очков. 18 апреля "красно-белые" дома сыграют против "Уфы". Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.

Источник: Sport24

Источник: бывший тренер "Бенфики" Руй Витория ведет переговоры со "Спартаком"

Итальянские СМИ: Фонсека может занять пост главного тренера московского "Спартака"

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Теги: Спартак Фетисов Фонсека Моуринью
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