"Локомотив" отстранил от работы охранника после скандала с проходом посторонних в судейскую

"Локомотив" принял меры после скандала с проходом посторонних в судейскую на матче со "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"
Напомним, что на матче 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0) в судейскую заходили начальники команд Станислав Сухина ("Локо") и Василий Козловцев ("Спартак"). Это происходило до начала игры и после ее завершения. В итоге "Локо" наказали проведением одной игры на нейтральном поле, а начальники "железнодорожников" и "красно-белых" получили по 150 тысяч рублей штрафа.

Согласно данным источника, охранник, работавший на игре "Локо" - "Спартак" и пропускавший в судейскую посторонних лиц, больше не будет работать на матчах "железнодорожников". Он не является сотрудником "Локомотива". Он работает в охранной организации, с которой сотрудничает "Локо". Ожидается, что этот работник также покинет данную охранную организацию.

Источник: Телеграм-канал "РБ Спорт"

"Локомотив" лишили домашнего матча из-за рецидива Сухины, начальник "Спартака" отделался штрафом

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Теги: Локомотив Спартак Сухина Козловцев
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