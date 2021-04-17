"Локомотив" отстранил от работы охранника после скандала с проходом посторонних в судейскую

Напомним, что на матче 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0) в судейскую заходили начальники команд Станислав Сухина ("Локо") и Василий Козловцев ("Спартак"). Это происходило до начала игры и после ее завершения. В итоге "Локо" наказали проведением одной игры на нейтральном поле, а начальники "железнодорожников" и "красно-белых" получили по 150 тысяч рублей штрафа.
Согласно данным источника, охранник, работавший на игре "Локо" - "Спартак" и пропускавший в судейскую посторонних лиц, больше не будет работать на матчах "железнодорожников". Он не является сотрудником "Локомотива". Он работает в охранной организации, с которой сотрудничает "Локо". Ожидается, что этот работник также покинет данную охранную организацию.
Источник: Телеграм-канал "РБ Спорт"
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Фото: "Чемпионат"
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