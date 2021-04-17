Тедеско может остаться в "Спартаке"

Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов не исключил, что наставник команды Доменико Тедеско может остаться в клубе.
Фото: ФК "Спартак"
— Останется ли Тедеско? Может, и останется. Разные варианты есть, — цитирует функционера "РБ-Спорт".

35-летний Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. В нынешнем сезоне команда под руководством немецкого специалиста идет на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 47 очками, отставая от второго "Локомотива" на два очка. У красно-белых есть игра в запасе.

До зимней паузы немецкий специалист заявил, что не будет продлевать соглашение со "Спартаком", которое истекает летом 2021 года. Свое решение он обосновал тем, что ему тяжело видеться с семьей, которая живет в Германии.

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Теги: Спартак Тедеско Попов
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