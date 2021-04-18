Ранее СМИ сообщили, что "Спартак" могут покинуть четыре игрока, которые не проходят в основной состав команды. Отмечалось, что "красно-белые" намерены продать этих футболистов ближайшим летом. В частности, речь идет о Георгии Мелкадзе (выступает за "Ахмат" на правах аренды) и Аязе Гулиеве, восстанавливающемся после травмы в "Спартаке-2".
Информацию о возможной продаже игроков прокомментировал Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью "Спартака".
"Дальнейшая трансферная политика "Спартака" будет согласована с тем специалистом, который начнет готовить команду к новому сезону", - сказал Фетисов.
Напомним, ранее главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что покинет клуб по окончании сезона. Он не собирается продлевать контракт с "красно-белыми".
На данный момент "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ (47 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: "Спартак" планирует продать четырех игроков летом
В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможной продаже четырех игроков
В "Спартаке" прокомментировали данные о возможной продаже четырех игроков следующим летом.
Фото: "Спартак"
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