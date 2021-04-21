Об этом сообщил его агент Александр Клюев.
— Костя уже приступил к тренировкам в общей группе, но пока с ограничениями. По срокам возвращения на поле пока сказать ничего не могу, — цитирует агента Sport24.
23-летний Кучаев не выступает с марта 2021 года. В последний раз полузащитник выходил на поле в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:3), пропустив после этого четыре игры за ЦСКА и групповой этап молодежного чемпионата Европы.
В нынешнем сезоне Кучаев провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.
Кучаев, пропустивший более месяца из-за травмы, вернулся к тренировкам в общей группе
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев вернулся к тренировкам в общей группе с ограничениями.
Фото: ПФК ЦСКА
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