– Я читал "Преступление и наказание" Федора Достоевского в школе. Хорошая книга, очень большая. Пришлось выкладывать все, что я знал о России – эта книга, хоккей, что их все боятся на Западе, – рассказал Понтус в интервью для "Expressen".
Вернблум выступал за "армейцев" с 2012 по 2018 год. За шесть лет в стане красно-синих он провел 222 матча во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 11 результативных передач. Переход полузащитника "АЗ Алкмар" обошелся ЦСКА в 3 млн евро.
В составе "армейцев" Понтус трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и единожды Кубок России. В данный момент 34-летний швед выступает на родине за клуб " Кунгэльв".
Вернблум – о переговорах с ЦСКА: пришлось выкладывать все, что я знал о России
Бывший хавбек ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, как проходили переговоры с московским клубов во время его перехода из "АЗ Алкмар" в 2012 году.
Фото: ПФК ЦСКА
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