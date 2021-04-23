Хавбек "Локомотива" Мухин прокомментировал ситуацию с заканчивающимся контрактом

Полузащитник " Локомотива " Максим Мухин ответил на вопрос о продлении контракта с клубом, срок действия которого истекает в июне 2022 года.

Фото: ФК "Локомотив"

19-летним игроком интересуются несколько клубов Российской Премьер-Лиги. По неофициальным данным, сейчас полузащитника можно выкупить за 15 млн рублей.



"По контракту все через агента, я не знаю. Общался ли я с руководством? Нет. Этим занимается агент", - приводит слова Мухина "РБ-Спорт".



В нынешнем сезоне чемпионата России Мухин провел 8 матчей, не отметившись результативными действиями, и получил 4 желтые карточки. 27 марта Максим дебютировал за национальную команду в игры отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года против Словении (2:1).

