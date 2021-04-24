— Это очень интересная игра. И тем, и другим нужно что-либо доказывать. У "Спартака" проблем полно, у ЦСКА новый тренер. Мне кажется, что в этой встрече фаворит именно "Спартак". Серьезно повлияют и травмы у ЦСКА. Думаю, будет результативная ничья 2:2, — цитирует Губерниева "СЭ".
Напомним, "Спартак" и ЦСКА сыграют завтра, 25 апреля, в рамках 27-го тура чемпионата России. Игра первого круга закончилась победой "армейцев" (3:1).
К этой игре красно-белые подходят находясь на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России с 47 очками. ЦСКА с 46 очками идет на пятой строчке.
Губерниев — о дерби: мне кажется, что в этой встрече фаворит именно "Спартак"
Фото: Getty Images
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