Биджиев - о поражении "Ротора" от "Зенита": очень обидно так проигрывать. Но у нас серьезные кадровые проблемы

Главный тренер "Ротора" Хасанби Биджиев прокомментировал поражение от "Зенита" в матче 27-го тура РПЛ (0:6).
Фото: РИА Новости
Биджиев отметил, что "Ротор" потерпел обидное поражение. Также тренер заявил, что его команда испытывает существенные кадровые проблемы. Кроме того, Биджиев извинился перед болельщиками "Ротора" за поражение от "Зенита".

"Конечно, очень обидно так проигрывать. Но у нас серьезные кадровые проблемы. При всего двух номинальных защитниках очень сложно противостоять такой команде как "Зенит". Хотя считаю, что все равно не должны были бросать играть после первого пропущенного гола. Очень обидный мяч. Нужно было продолжать играть и не в коем случае не опускать руки. Хочу принести извинение болельщиками за результат", - заявил Биджиев.

Отметим, что "Ротор", набрав 18 очков, пребывает на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" является лидером чемпионата (58 очков).

Источник: Матч ТВ

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Теги: Ротор Биджиев Зенит
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