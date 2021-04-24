Малком заявил, что очень рад своему голу в матче с "Ротором". Вместе с тем главное - командный результат, добавил бразилец.
"Мне очень важно было забить — очень давно этого не делал, потому что были травмы, восстанавливался. Хотелось отличиться. Рады, что одержали победу. Получился непростой матч, понимали, что соперник будет глубоко обороняться. Создавали очень много моментов. В первом тайме не все получалось, голы не забивались, тем не менее, понимали — немного спокойствия и своего добьемся. Так и случилось: забили первый мяч в конце первого тайма, а во втором — добились крупной победы. Повторюсь: очень рад, что забил, но самое главное — сегодняшняя победа команды", - сказал Малком.
Отметим, что "Зенит" является лидером РПЛ. В активе петербуржцев 58 очков. "Ротор" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата (18 очков).
Источник: Матч ТВ
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Малком: очень рад своему голу в матче с "Ротором", но главное - победа команды
Нападающий "Зенита" Малком высказался о победе над "Ротором" в матче 27-го тура РПЛ (6:0).
Фото: "Зенит"
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