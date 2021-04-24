"Чалова вытащили из теплой ванны". Генич сравнил форварда ЦСКА с Дзюбой в преддверии дерби со "Спартаком"

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал утрату нападающим ЦСКА Федором Чаловым места в основном составе "армейцев".
Фото: Sportbox
- Что Чалов может сделать в этой ситуации? Только ждать шанса, бороться в те минуты, что ему предоставляет Олич, использовать по максимуму. Это непросто, но если хочешь доказать свою состоятельность, то - пожалуйста. Вот многие не любят Артема Дзюбу - не за футбольные, может, вещи - но Дзюба, получая такие вызовы, выходил и доказывал. Ездил в Томск, Ростов, Тулу и доказывал, что у него есть внутренний стержень. А Чалов долго находился в очень комфортных условиях - и теперь его из теплой ванны вытащили. Посмотрим, как справится, - передает слова Генича Matchtv.ru.

25 апреля в 16:30 по московскому времени "Спартак" принимает на своем поле ЦСКА в рамках 27 тура Российской премьер-лиги. 23-летний нападающий красно-синих Федор Чалов после подписания клубом контракта с венесуэльским форвардом Саломоном Рондоном утратил место в основном составе и в весенних матчах РПЛ выходит на замену. В 2021 году Чалов принял участие в 10 встречах "армейцев" (7 в чемпионате России, 3 в Кубке России) и не отметился ни одним результативным действием. Свой последний на данный момент гол нападающий забил в выездном матче 19 тура РПЛ против "Ростова" (3:1) - в этой игре Федор вышел в стартовом составе и оформил хет-трик.

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Теги: ЦСКА Спартак Чалов Дзюба Генич
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