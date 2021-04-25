Кутепов получил сотрясение мозга в дерби с ЦСКА

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал, что защитник клуба Илья Кутепов получил сотрясение мозга в дерби с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
— У Кутепова диагностировано сотрясение средней степени тяжести. Несколько дней покоя, — цитирует Фетисова "СЭ".

Напомним, в матче 27-го тура чемпионата России "Спартак" с минимальным счетом обыграл ЦСКА 1:0 благодаря голу Джордана Ларссона.

27-летний Кутепов выступает в структуре "Спартака" с 2012 года. В текущем сезоне защитник провел 15 матчей во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.

"Спартак" после победы набрал 50 очков и за три тура до конца чемпионата идет на третьем месте турнирной таблицы, отставая от второго "Локомотива" на два очка.

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Теги: ЦСКА Спартак Кутепов
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