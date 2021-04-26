— Я уже успокоился. Были сильные переживания сразу после игры. После решения об отстранения две ночи не спал, три дня не хотелось кушать. А сейчас все устаканилось. Тем более после сегодняшнего разговора. Все разъяснилось, поэтому я отпустил ситуацию, — цитирует Вилкова Sport24.
Вилкова пожизненно отстранили от судейства после матча 26-го тура чемпионата России "Локомотив" — "Ростов" (4:1), где он допустил несколько ключевых ошибок.
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Судья Вилков рассказал о своем состоянии после пожизненного отстранения
Бывший российский арбитр Михаил Вилков рассказал о своем состоянии после отстранения от судейства.
Фото: РПЛ
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