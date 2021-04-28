По данным источника, экспертно-судейская комиссия РФС признала верными решения судьи Павла Кукуяна, показавшего означенным игрокам желтые карточки за неспортивное поведение в матче 27-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА (1:0).
Для Максименко это четвертая желтая карточка, для Айртона - восьмая. Согласно дисциплинарному регламенту, это влечет за собой автоматическую дисквалификацию на один матч.
Отметим, что игра "Арсенал" - "Спартак" пройдет в рамках 28-го тура чемпионата России 3 мая.
"Спартак" пребывает на третьем месте в турнирной таблице РПЛ (50 очков). "Арсенал" - 13-й (23 очка).
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Максименко и Айртон пропустят матч "Спартака" с "Арсеналом", ЭСК подтвердила дисквалификацию игроков
Голкипер "Спартака" Александр Максименко и защитник команды Айртон пропустят матч с "Арсеналом".
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!