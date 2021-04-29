Отметим, что указанный сериал про "Ростов" начал выходить в середине текущего месяца на "Матч ТВ".
Арустамян заявил, что у него не было сомнений в выборе клуба для съемок футбольного реалити-шоу. По его словам, "Ростов" - самобытный клуб из футбольного города. Также он отметил, что сотрудники "Ростова" пошли навстречу авторам сериала при реализации проекта.
"Да, особо сомнений в этом выборе не было. Самобытный клуб, находящийся в авангарде каких-то футбольных событий. Интересная история на данный момент: команда обновляется после прошлогоднего выхода и провала в еврокубках. Ну и третий фактор — фактор города. Он очень футбольный, как и весь юг России — сколько раз я бывал здесь, и каждый раз поражаюсь как в Ростове любят игру. Также важно то, что люди, которые работают в клубе, были готовы к этой истории, хотели ее", - заявил Арустамян.
Отметим, что на данный момент "Ростов" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе "желто-синих" 40 очков.
Источник: Sport24
Арустамян: у меня не было сомнений в выборе "Ростова" для съемок футбольного реалити
Автор документального сериала "Ростов на кону" Нобель Арустамян высказался о реализации данного проекта.
Фото: "Ростов"
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