- Три пункта, которые объясняют взлет "Химок"? Для команды, которая находится внизу таблицы, главное - психология. Игроки должны были понять, что они могут побеждать. Второе - игровая дисциплина. Третье - ни один из игроков «Химок» не жалел ни себя, ни соперника, - цитирует Черевченко Sports.ru.
К моменту прихода Игоря Черевченко на пост главного тренера "Химок" в сентябре 2020 года красно-черные не одержали ни одной победы в 8 стартовых матчах, трижды сыграв вничью и потерпев 5 поражений. Под руководством нового наставника подмосковный клуб в 19 последующих турах РПЛ выиграл 12 встреч, 2 свел вничью и 5 проиграл.
Черевченко назвал три главные причины невероятного взлета "Химок" в турнирной таблице
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко рассказал, какие факторы дали возможность подмосковному клубу выбраться из стартового кризиса.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!